Lange Pause für Wiles nach schwerem Unfall

Die 25-jährige Wiles zog sich bei ihrem Sturz einen Kreuzbandriss sowie einen Unterschenkelbruch zu. Nach ärztlicher Auskunft war Wiles trotz ihrer Verletzungen in einem guten Allgemeinzustand. Sie bekommt Schmerzmittel, soll aber schon am Sonntag die Heimreise in die USA antreten können.

Die Weltcup-Dominatorin und Siegerin von Garmisch Lindsay Vonn steht Jacqueline Wiles nahe. Über ihre Stiftung hatte Vonn ihre jüngere Landsfrau in der Saison 2015/16 unterstützt, nachdem Wiles in finanzielle Probleme geraten war. Die beiden Freundinnen standen kürzlich in Cortina d'Ampezzo gemeinsam auf dem Podest - Vonn als Siegerin, Wiles als Dritte.