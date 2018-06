Lario Kramer sorgt für Sensation auf dem Stoos

Für Kramer ist es der erste Kranzfestsieg der noch jungen Karriere. Da zahlreiche Spitzenschwinger der Verbände Bern und Innerschweiz am Start waren, darf der Triumph des jungen Südwestschweizer Hoffnungsträgers als Sensation gewertet werden.

Marcel Bieri, der 23-Jährige aus Edlibach bei Metzingen, stieg mit einem halben Punkt Vorsprung auf Kramer in den Schlussgang. Er konnte aber zu Beginn der 5. Minute gegen Kramers Hüfter-Angriff nichts ausrichten.

Als sie 2014 letztmals auf dem Stoos zu Gast waren, stellten die Berner in Kilian Wenger und Christian Stucki die Ex-aequo-Festsieger. Diesmal ohne die aus verschiedenen Gründen fehlenden Wenger, Stucki, Matthias Sempach, Matthias Glarner und Florian Gnägi angetreten, drängten sich die Berner nicht in den Vordergrund. Sie zogen mit der mageren Zahl von vier Kränzen ab.

Remo Käser blieb abermals unter seinen Möglichkeiten. Für den hoch gehandelten 21-jährigen Königssohn bleibt es in den Saisons 2017 und 2018 bislang beim geerbten Festsieg am Mittelländischen von Anfang Mai dieses Jahres in Habstetten ob Bern. Auf dem Stoos konnte er von Anfang nicht in die Entscheidung eingreifen.