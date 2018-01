Lazio-Stürmer Immobile trifft gegen SPAL in 32 Minuten vier Mal

Im Duell der allgemeinen defensiven Unzulänglichkeiten fand Immobile Raum und Zeit vor, den teilweise unbedarften Aufsteiger SPAL mehrfach auszumanövrieren. Mit seinem ersten "Poker" der Profi-Karriere verschaffte der 27-Jährige Lazio im 19. Spiel den zwölften Sieg.

Immobiles Entwicklung seit seinem Transfer nach Rom ist beeindruckend. Nach zwei missratenen Gastspielen in Dortmund und beim FC Sevilla hat der Angreifer den Tritt wieder gefunden. Zum zweiten Mal in Folge hat er in der Serie A die 20-Tore-Marke erreicht.

Und seit dem DFB-Rekordschützen Ikone Miroslav Klose, der im Mai 2013 gegen Bologna fünfmal erfolgreich war, hat kein Lazio-Professional innerhalb von 90 Minuten mehr Tore geschossen.

Leader Napoli benötigte beim 2:0 gegen den Zweitletzten Hellas Verona nach einer torlosen ersten Hälfte etwas mehr Anlauf als erwartet, aber der vierte Sieg in Folge stand nie ernsthaft zur Debatte. Die Süditaliener umklammerten den chancenlosen Kontrahenten nahezu pausenlos.

Nach 17 Fehltritten in 18 Runden hat Benevento dank einer bemerkenswerten Wende gegen Sampdoria (3:2) den zweiten Erfolg hintereinander zelebriert. Die Nummer 6 dagegen, im eigenen Stadion kaum zu schlagen, auswärts hingegen nur Durchschnitt, leistete sich gegen den Tabellenletzten einen blamablen und undisziplinierten Auftritt.

Erneut schwer tat sich die AC Milan, aber die einst beste Klubmannschaft Europas siegte - gegen Crotone resultierte ein glanzloser 1:0-Erfolg, der erst zweite Sieg in der Meisterschaft seit dem Amtsantritt der früheren Spieler-Grösse Gennaro Gattuso, der im Coaching-Business bisher keine Spuren hinterlassen hat.

Die Resultate vom Samstag: Napoli - Hellas Verona 2:0. SPAL Ferrara - Lazio Rom 2:5. Milan - Crotone 1:0. Benevento - Sampdoria Genua 3:2. Genoa - Sassuolo 1:0. Torino - Bologna 3:0. - 18.00 Uhr: AS Roma - Atalanta Bergamo. - 20.45 Uhr: Cagliari - Juventus Turin.

Rangliste: 1. Napoli 20/51 (44:13). 2. Juventus Turin 19/47 (48:15). 3. Inter Mailand 20/42 (35:15). 4. Lazio Rom 19/40 (48:24). 5. AS Roma 18/39 (29:12). 6. Sampdoria Genua 19/30 (36:29). 7. Udinese 19/28 (33:27). 8. Fiorentina 20/28 (29:21). 9. AC Milan 20/28 (25:27). 10. Torino 20/28 (28:27). 11. Atalanta Bergamo 19/27 (29:25). 12. Bologna 20/24 (23:30). 13. Chievo Verona 20/22 (20:32). 14. Genoa 20/21 (16:22). 15. Sassuolo 20/21 (13:30). 16. Cagliari 19/20 (18:30). 17. SPAL Ferrara 20/15 (21:38). 18. Crotone 20/15 (13:38). 19. Hellas Verona 20/13 (18:41). 20. Benevento 20/7 (13:43).