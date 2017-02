Leicesters Meistertrainer Ranieri gefeuert

Der 65-jährige Ranieri hatte Leicester letzte Saison mit dem Meistertitel zu einer der grössten Sensationen in der englischen Fussballgeschichte geführt. In der laufenden Saison kommt die Mannschaft in der Premier League nicht mehr auf Touren. Das Team steckt sogar im Abstiegskampf. Nach 25 von 38 Runden beträgt die Reserve auf einen Abstiegsplatz nur noch einen Punkt.

In der Champions League glückten Leicester im Herbst gute Leistungen in der Gruppenphase. Am Mittwochabend verlor die Mannschaft das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla 1:2. Trotz der nicht ungünstigen Ausgangslage für das Rückspiel in zwei Wochen wurde der italienische Erfolgscoch nun entlassen.