Letten als letztes Team in Top 8 - Viertelfinal Russland - Kanada

Damit kommt es - nebst Finnland gegen die Schweiz - zu den Viertelfinals Schweden - Lettland, Russland - Kanada und USA - Tschechien.

Titelverteidiger Schweden sicherte sich Platz 1 in der Schweizer Gruppe mit einem 3:1-Sieg im abschliessenden Spitzenspiel gegen Russland. Als "Strafe" bekommen es die Olympiasieger aus Russland schon in der ersten K.o.-Runde mit den Kanadiern zu tun.

Kirill Kaprisow schoss die Russen bereits in der 3. Minute in Führung. Dann aber drehten die Schweden die packende und intensive Partie im mittleren Abschnitt mit Treffern des einmal mehr überragenden Mika Zibanejad (30.) und Rickard Rakell (37.). Verteidiger Mattias Eckholm, bei Nashville Teamkollege von Roman Josi, setzte in seinem ersten Spiel für Schweden an dieser WM mit einem Schuss ins leere Tor den Schlusspunkt.

Kanada feierte zum Abschluss der Gruppenphase einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den Olympia-Zweiten Deutschland. Die Nordamerikaner gingen bereits nach 20 Sekunden durch Brayden Schenn in Führung und blieben zum dritten Mal an diesem Turnier ohne Gegentor. Dennoch beendeten sie die Gruppe B lediglich im 3. Rang.

Für die Deutschen ging dagegen eine enttäuschende WM zu Ende. Nach nur zwei Siegen in sieben Partien belegen sie den 11. Schlussrang. Es ist der erste grosse Rückschlag unter Trainer Marco Sturm, der im Juli 2015 das Amt übernommen hat. An den Winterspielen im Februar hatte die DEB-Auswahl die Kanadier im Halbfinal 4:3 bezwungen.

In Lugano endete die Saison für Elvis Merzlikins mit dem verlorenen Playoff-Final mit einer Enttäuschung. Nun führte der Torhüter die Letten zum ersten Mal seit 2009 in Bern in die WM-Viertelfinals. Gegen die Dänen feierte Merzlikins mit 19 Paraden seinen zweiten Shutout an diesem Turnier.

Die Gastgeber durften bis zum Ende auf den grossen Erfolg, sprich den Einzug in die K.o.-Phase am Heimturnier, träumen. Doch Merzlikins war auch mit einem zusätzlichen Spieler anstelle des Goalies nicht zu bezwingen. Dennoch durften sich die Dänen in der erneut ausverkauften Arena von Herning erhobenen Hauptes verabschieden.

Der Dienstag in der Übersicht

WM in Dänemark. Gruppe A (in Kopenhagen): Schweiz - Frankreich 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Weissrussland - Slowakei 4:7 (0:2, 2:0, 2:5). Russland - Schweden 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). - Rangliste: 1. Schweden 7/20 (31:9)*. 2. Russland 7/16 (32:10)*. 3. Tschechien 7/15 (27:15)*. 4. Schweiz 7/12 (25:19)*. 5. Slowakei 7/11 (19:20). 6. Frankreich 7/6 (13:29). 7. Österreich 7/4 (13:30). 8. Weissrussland 7/0 (8:36)+.

Gruppe B (in Herning): Finnland - USA 6:2 (2:0, 1:0, 3:2). Kanada - Deutschland 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Lettland - Dänemark 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). - Rangliste: 1. Finnland 7/16 (38:11)*. 2. USA 7/16 (39:16)*. 3. Kanada 7/15 (32:12)*. 4. Lettland 7/13 (16:16)*. 5. Dänemark 7/11 (13:17). 6. Deutschland 7/7 (16:20). 7. Norwegen 7/6 (13:31). 8. Südkorea 7/0 (4:48)+.

* = in den Viertelfinals, + = Absteiger

Das weitere Programm

Donnerstag, 17. Mai. Viertelfinals. In Kopenhagen: Russland - Kanada (16.15 Uhr), Schweden - Lettland (20.15). - In Herning: USA - Tschechien (16.15 Uhr), Finnland - Schweiz (20.15).

Samstag, 19. Mai (in Kopenhagen). Halbfinals: Schweden/Lettland - USA/Tschechien, Finnland/Schweiz - Russland/Kanada (15.15/19.15 Uhr). - Sonntag, 20. Mai (in Kopenhagen): Um Platz 3 (15.45 Uhr) und Final (20.15 Uhr).