Leverkusen nach 2:0 gegen Mainz weiterhin Zweiter

Mit 16 Punkten Rückstand auf Leader Bayern München kann man nicht vom ersten Verfolger sprechen. Aber Bayer Leverkusen ist derzeit immerhin "best of the rest". Eine Woche nach dem Vorrücken auf Platz 2 dank des Auswärtssieges in Hoffenheim verteidigte das Team von Heiko Herrlich seine Position dank des Heimerfolges gegen Mainz. Der Jamaikaner Leon Bailey sowie der Brasilianer Wendell mittels Foulpenalty sorgten nach der Pause für die Entscheidung. Admir Mehmedi kam nicht zum Einsatz.

Telegramm/Resultate:

Bayer Leverkusen - Mainz 2:0 (0:0). - 25'471 Zuschauer. - Tore: 48. Bailey 1:0. 68. Wendell (Foulpenalty) 2:0. - Bemerkung: Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz).

Weiteres Spiel vom Sonntag: Hannover - Wolfsburg (18.00 Uhr).

Rangliste:

1. Bayern München 20/50 (49:16). 2. Bayer Leverkusen 20/34 (41:27). 3. Schalke 04 20/34 (32:25). 4. Eintracht Frankfurt 20/33 (26:20). 5. RB Leipzig 20/32 (32:29). 6. Borussia Dortmund 20/31 (42:27). 7. Borussia Mönchengladbach 20/31 (30:32). 8. Augsburg 20/28 (29:26). 9. Hannover 96 19/27 (28:29). 10. Hoffenheim 20/27 (31:32). 11. Hertha Berlin 20/26 (27:27). 12. SC Freiburg 20/24 (22:35). 13. Wolfsburg 19/20 (22:24). 14. VfB Stuttgart 20/20 (16:26). 15. Mainz 05 20/20 (24:35). 16. Werder Bremen 20/17 (16:25). 17. Hamburger SV 20/16 (16:29). 18. 1. FC Köln 20/13 (15:34).