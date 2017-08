Lewis Hamilton wie Michael Schumacher

Hamilton, der am Sonntag sein 200. Formel-1-Rennen bestreiten wrid, steht zum 68. Mal auf dem besten Startplatz. Er zieht damit mit Rekordhalter Michael Schumacher gleich. Die Egalisierung des Bestwerts wird nur eine Zwischenstation sein. Schon am kommenden Samstag in Monza erhält Hamilton die Möglichkeit, in der Statistik allein ganz vorn geführt zu werden. In Belgien nimmt Hamilton zum vierten Mal nach 2008, 2013 und 2015 einen Grand Prix von ganz vorne in Angriff.

Was sich spätestens nach dem morgendlichen dritten freien Training als knappes Ringen angekündigt hatte, wurde im Qualifying zu einer ziemlich deutlichen Angelegenheit. Hamilton war 24 Hundertstel schneller als der zweitplatzierte Sebastian Vettel im Ferrari. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas, der bereits mehr als eine halbe Sekunde zurücklag, wird zusammen mit Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari in der zweiten Reihe stehen.

Hamilton schuf sich dank seiner starken Leistung die optimale Basis, um den Grand Prix von Belgien zum dritten Mal zu gewinnen und damit in der WM-Gesamtwertung wieder Boden gutzumachen. Derzeit liegt der Brite als Zweitplatzierter 14 Punkte hinter Vettel zurück.

Für die Fahrer des Teams Sauber blieben wie zuletzt immer nur Startplätze in den hintersten Regionen. Marcus Ericsson und Pascal Wehrlein starten von den Positionen 17 und 18. Dass der Schwede und der Deutsche wegen eines ausserterminlichen Getriebewechsels mit der Rückversetzung um fünf Plätze bestraft wurde, fiel nicht ins Gewicht.

Francorchamps. Grand Prix von Belgien. Startaufstellung: 1 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:42,553. 2 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,242 zurück. 3 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,541. 4 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,717. 5 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,827. 6 Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1,310. 7 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 2,429. 8 Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 2,691. 9 Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes, 2,816 10 Jolyon Palmer (GBR), Renault (ohne Zeit). - Nach dem zweiten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 11 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Honda. 12 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari. 13 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari. 14 Carlos Sainz (ESP), Toro Rosso-Renault. - Nach dem ersten Teil des Qualifyings ausgeschieden: 15 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. 16* Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes. 17** Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari. 18** Pascal Wehrlein (GER), Sauber-Ferrari. 19*** Daniil Kwjat (RUS), Toro Rosso-Renault. 20**** Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Honda. - * Rückversetzung um 5 Plätze (Missachtung Gelbe Flaggen/Aufforderung zur Temporeduktion im dritten Training). - ** Rückversetzung um 5 Plätze (Getriebewechsel). - *** Rückversetzung um 20 Plätze (Wechsel Antriebsteile). - **** Rückversetzung um 65 Startplätze (Getriebe- und zwei Motorwechsel). - 20 Fahrer im Qualifying.