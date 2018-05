Liverpool qualifiziert sich für den Champions-League-Final

Nach dem 5:2-Heimsieg geriet Liverpool in Rom erst in der Schlussphase durch zwei Gegentore in Bedrängnis: In den Schlussminuten traf der Belgier Radja Nainggolan zweimal (86. und 94.) und sicherte der AS Roma einen letztlich nutzlosen 4:2-Erfolg.

Zuvor war Liverpool zweimal in Führung gegangen: in der 9. Minute durch Sadio Mané und in der 25. Minute durch Georginio Wijnaldum. Für die Römer trafen nebst Nainggolan auch James Milner mit einem Eigentor (15.) und Edin Dzeko (52.).

Im Final am Samstag, 26. Mai, trifft der FC Liverpool in Kiew auf Rekordsieger Real Madrid, der sich am Dienstag gegen Bayern München durchgesetzt hat. Die Liverpooler, fünffache Sieger in der Champions League und im Meistercup, verloren ihren letzten Final 2007 gegen die AC Milan.