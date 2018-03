Liverpool trifft auf Manchester City, Real Madrid auf Juventus

Dank einem 4:1 in Cardiff gegen Juventus Turin hatte Real Madrid im letzten Frühjahr als erstes Team in der Champions League seinen Titel erfolgreich verteidigt, nun kommt es bereits in den Viertelfinals zum Duell zwischen dem spanischen und dem italienischen Meister.

Nach der Auslosung in Nyon ist auch klar, dass nur ein englisches Team die Halbfinals erreichen wird, nachdem die Premier League mit fünf Vertretern in die K.o.-Runde gestartet war. Liverpool, der Sieger von 2005, trifft auf Manchester City, den unangefochtenen Leader der Premier League.

Die weiteren Partien sind FC Barcelona gegen AS Roma und der FC Sevilla gegen Bayern München. Sevilla steht erstmals überhaupt in den Viertelfinals der Champions League, 1958 hatten die Andalusier im Meistercup die Runde der letzten acht erreicht.

Die Hinspiele finden am 3./4. April statt, die Rückspiele eine Woche später. Der Final geht am 26. Mai in Kiew über die Bühne.

Kein Kracher in der Europa League

Auch in der Europa League gehen sich in den Viertelfinals die Topfavoriten aus dem Weg. Arsenal mit Granit Xhaka trifft auf ZSKA Moskau, Leipzig mit Yvon Mvogo duelliert sich mit Olympique Marseille. Atlético Madrid spielt gegen Sporting Lissabon und Lazio Rom trifft auf Salzburg.