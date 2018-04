Liverpool verspielt noch bessere Ausgangslage

5:0 für die Reds stand es nach 80 Minuten. Danach gewährte Liverpool der AS Roma doch noch eine ähnliche Ausgangslage wie in den Viertelfinals gegen den FC Barcelona, als die Römer nach einem 1:4 im Auswärtsspiel noch weiterkamen.

Salah erzielte für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp die beiden - sehenswerten - Tore der ersten Halbzeit. Später bereitete der Ägypter je ein Tor von Sadio Mané und Robert Firmino vor. Die ganze Offensivphalanx der Reds - Salah, der Senegalese Mané und der Brasilianer Firmino - brachte es in der Meisterschaft auf bislang 56 Tore. Diese internationale Urgewalt bekamen die bis vor die beiden Tore in der Schlussphase überforderten Römer zu spüren. Firminos Auftritt war, verglichen mit jenem von Salah, spiegelverkehrt. Er bereitete die Tore vor der Pause vor und bewerkstelligte später das 4:0 und das 5:0.

Liverpool - AS Roma 5:2 (2:0)

54'000 Zuschauer. - SR Brych (GER). - Tore: 35. Salah 1:0. 45. Salah 2:0. 56. Mané 3:0. 61. Firmino 4:0. 69. Firmino 5:0. 81. Dzeko 5:1. 86. Perotti (Handspenalty) 5:2.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain (18. Wijnaldum), Henderson, Milner; Salah (75. Ings), Firmino (93. Klavan), Mané.

AS Roma: Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus(67. Perotti); Florenzi, De Rossi (67. Gonalons), Strootman, Kolarov; Ünder (46. Schick), Nainggolan; Dzeko.

Bemerkungen: Liverpool ohne Can, Lallana und Matip, AS Roma ohne Defrel und Karsdorp (alle verletzt). 18. Karius lenkt Schuss von Kolarov an die Latte. 38. Lattenkopfball von Lovren. Verwarnungen: 26. Juan Jesus (Foul), 39. Alexander-Arnold (Foul), 74. Lovren (Foul), 85. Milner (Hands). 86. Henderson (Unsportlichkeit), 88. Fazio (Foul).