Lucien Favre scheitert mit Nice in Moskau

In diesem Jahr wollte Lucien Favre in der Europa League weit kommen. Anders als in der letzten Saison, als er in den internationalen Spielen mehrheitlich Ersatzleute nominierte und Nice schon in der Gruppenphase scheiterte, war der Europacup diesmal für Favre eines der wichtigeren Ziele.

Gegen Lokomotive Moskau stand bei Nice in beiden Spielen das beste Personal auf dem Platz. Doch die Franzosen verloren auch im Rückspiel. Das entscheidende Tor erzielte der 33-jährige russische Internationale Igor Denisow schon nach einer halben Stunde.

In der Folge war Nice zwar spielbestimmend, doch der Offensive um den italienischen Mittelstürmer Mario Balotelli wollte trotz vielen Abschlüssen kein Tor gelingen - Balotelli traf zweimal lediglich die Latte. Entscheidend für das Ausscheiden war letztlich das Hinspiel, das Nice trotz früher 2:0-Führung noch 2:3 verloren hatte.

So enttäuschend das frühe Ausscheiden für Nice ist, unerwartet kam es nicht. Mit Lokomotive Moskau erhielt der Neunte der Ligue 1 einen starken Gegner zugelost. Die "Schelesnodoroschniki" ("Eisenbahner") führen das heimische Championat nach der Vorrunde mit acht Punkten Vorsprung auf den Liga-Krösus Zenit St. Petersburg an.

Telegramm:

Lokomotive Moskau - Nice 1:0 (1:0). - 25'000 Zuschauer. - Tor: 30. Denisow 1:0.