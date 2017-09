Lüthi in Aragonien Vierter - Achter Saisonsieg von Morbidelli

Lüthi überquerte die Ziellinie nach 21 Runden auf dem Circuit in Alcañiz mit rund vier Sekunden Rückstand auf Morbidelli. Der Italiener lieferte sich in der Schlussphase mit seinem Landsmann Mattia Pasini einen packenden Zweikampf um den Sieg. Am Ende lag der WM-Führende um 0,145 Sekunden vorne.

Dritter wurde im 14. von 18 Saisonrennen der Portugiese Miguel Oliveira (0,577 zurück), der von der Pole-Position gestartet war. Dominique Aegerter, zuletzt in Misano siegreich, klassierte sich im 12. Rang. Keine WM-Punkte gab es für Jesko Raffin (23.).

Damit geht Lüthi mit 21 Punkten Rückstand (227:248) auf den achtfachen Saisonsieger Morbidelli auf den Übersee-Trip, der Rennen in Japan (15. Oktober), Australien (22. Oktober) und Malaysia (29. Oktober) beinhaltet.