Lüthi schlägt im Training Teamkollege Morbidelli

Der 31-jährige Emmentaler war auf der kurvenreichen Strecke in Austin als 19. einen Hauch schneller als der Italiener, der ihm 2017 im Kampf um den Moto2-WM-Titel vor der Sonne gestanden hat.

In letzter Sekunde schnappte sich Suzuki-Fahrer Andrea Iannone die Bestzeit vor Marc Marquez, der seit dem letzten Rennen vor zwei Wochen viel Kritik einstecken musste. In Argentinien hatte der spanische Honda-Fahrer für sein rüpelhaftes Verhalten innerhalb von 40 Minuten drei Strafen kassiert (Durchfahrtsstrafe, Positionswechsel, 30-Sekunden-Strafe). In Texas, wo GP-Zirkus seit 2013 gastiert, hiess der MotoGP-Sieger jedes Jahr Marc Marquez.

In der Moto2 konnte Dominique Aegerter seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Der 27-jährige Oberaargauer, der in den letzten fünf Jahren in Austin vier Top-5-Klassierungen erreichte, lag im ersten Training mit seiner KTM lange in den Top 3, fiel am Ende aber noch in den 10. Rang zurück. Schnellster war KTM-Werkfahrer Miguel Oliveira.