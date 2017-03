Lugano gleicht aus, Bern mit dem dritten Sieg

Die überraschende Heimniederlage vom Donnerstag zeigte beim SC Bern keine Nachwirkungen. Der Schweizer Meister feierte in Biel einen ungefährdeten 3:1-Erfolg und kann nun am Dienstag die Halbfinal-Qualifikation perfekt machen. Andrew Ebbett und Tristan Scherwey trafen in der ersten Viertelstunde, Scherwey machte mit einem Shorthander in der 37. Minute das 3:0.

Die spannendste Viertelfinal-Serie liefern sich Lugano und die ZSC Lions. Die Tessiner schafften daheim den 2:2-Ausgleich. Zweimal konnten die Zürcher einen Vorsprung durch Fabrice Herzog und Christian Marti ausgleichen. Auf den dritten Treffer von Lugano im Powerplay durch Patrik Zackrisson fanden die Gäste keine Antwort mehr. Dem Powerplay war ein Foul von ZSC-Verteidiger Severin Blindenbacher an einem Schiedsrichter vorangegangen.