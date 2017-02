Luganos Hirschi beendet Profikarriere und wird Nachwuchstrainer

Hirschi bleibt dem letztjährigen Playoff-Finalisten jedoch treu. Ab nächster Saison wird der 68-fache Schweizer Internationale seine grosse Erfahrung dem Tessiner Nachwuchs weitergeben.

Insgesamt stand der gebürtige Langnauer bei 748 Partien in der höchsten Schweizer Liga im Einsatz, nahm viermal an Weltmeisterschaften und 2006 an den Olympischen Spielen in Turin teil.

Sein NLA-Debüt hatte Hirschi in der Saison 1998/1999 im Dress von Langnau gegeben. Nach fünf Saisons im Emmental wechselte er 2003 zum HC Lugano, bei dem er zwischen 2011 und 2016 als Captain amtete. Für die Tessiner absolvierte der frühere Schweizer Nationalverteidiger bisher 567 NLA-Spiele.