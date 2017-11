Manchester United trotz vier Siegen noch nicht durch

Rein rechnerisch benötigen die Engländer aus den beiden verbleibenden Partien in Basel und daheim gegen ZSKA Moskau noch einen Punkt.

Manchester hätte schon nach knapp einer Viertelstunde in Führung gehen können, aber Anthony Martial scheiterte mit einem schwach getretenen Foulpenalty an Benficas blutjungem belgischen Goalie Mile Svilar. Der Penalty war allerdings nach einem Fehlentscheid zustande gekommen. Sekunden vor der Pause stand wieder Svilar im Mittelpunkt, diesmal als Pechvogel. Er hechtete nach einem flachen Weitschuss des Serben Nemanja Matic. Der Ball prallte vom Pfosten zurück, dem Keeper an den Rücken - und von dort zu eher glückhaften Führung der Engländer ins Tor.

Der Match blieb bis zur 78. Minute offen. Manchester bekam einen weiteren Foulpenalty zugestanden. Der Niederländer Daley Blind nutzte ihn für das 2:0.

Manchester United - Benfica Lissabon 2:0 (1:0)

SR Mazeika (LTU). - Tore: 45. Matic 1:0. 78. Blind (Foulpenalty) 2:0.

Manchester United: De Gea; Darmian, Bailly, Smalling, Blind; McTominay, Matic; Mata (68. Herrera), Lingard (46. Mchitarjan), Martial (75. Rashford); Lukaku.

Benfica Lissabon: Svilar; Douglas, Jardel, Dias, Grimaldo (64. Eliseu); Pizzi (78. Jonas), Fejsa, Augusto; Salvio, Jimenez (74. Seferovic), Diogo.

Bemerkungen: Manchester United ohne Boonen (gesperrt), Ibrahimovic, Pogba, Fellaini, Rojo und Carrick (alle verletzt). Benfica Lissabon ohne Luisão und André Almeida (beide gesperrt). 15. Svilar hält Foulpenalty von Martial. 65. Pfostenschuss Jimenez.

Rangliste: 1. Manchester United 4/12 (10:1). 2. Basel 4/6 (8:5). 3. ZSKA Moskau 4/6 (5:8). 4. Benfica Lissabon 4/0 (1:10).