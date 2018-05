Mancini will Italien an Weltspitze zurückbringen

"Meine Aufgabe wird es sein, die Nationalmannschaft auf ein hohes Niveau zurückzubringen", sagte der 53-Jährige bei seiner Vorstellung in Florenz. Mancini war nach der Auflösung seines Vertrags bei Zenit Sankt Petersburg am Montag verpflichtet worden.

Für Mancini sei die Wahl einfach gewesen und es stimme ihn emotional, Trainer der Nationalmannschaft zu sein. "Es ist das Allerschönste", sagte er, und der Moment sei der richtige. "Die Herausforderung ist keine einfache, aber es gibt nichts leichtes im Leben."

Mancini will nun die Spieler kennenlernen und dann entscheiden, was zu tun sei. Er ziehe auch eine Rückkehr von Mario Balotelli in Betracht. "Wir werden definitiv reden", so Mancini. Der 27-jährige Stürmer hat das letzte Mal 2014 für das Nationalteam gespielt. Für die EM 2016 wurde er nicht ins Kader berufen.

Seit der gescheiterten Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland hatte der italienische Verband FIGC monatelang einen Nachfolger für den im November entlassenen Gian Piero Ventura gesucht. Gehandelt worden war auch Carlo Ancelotti, der aber schliesslich absagte.