Manuel Akanji mit zwei Toren Basler Matchwinner

Früh ging der FC Basel in St. Gallen in Führung - und hatte dabei Glück: Bei der Freistossflanke von Luca Zuffi in der 7. Minute stand Innenverteidiger und Torschütze Manuel Akanji knapp im Offside.

Doch es wäre falsch, den Erfolg des FC Basel, der siebte im achten Spiel der Rückrunde, an dieser Aktion und dem Fehlentscheid des polnischen Schiedsrichter-Assistenten festzumachen. Der Leader war deutlich überlegen und musste nie um den Sieg zittern. Schon nach 20 Minuten führte der FCB 2:0 (Marc Janko), kurz nach der Pause erhöhte Akanji mit seinem dritten Saisontor auf 3:0.

Der FC St. Gallen war von Anfang an überfordert und in allen Bereichen unterlegen. Der Basler Ersatzkeeper, der 19-jährige Serbe Dorde Nikolic, musste erst in der 89. Minute einen ersten Ball parieren. Der Teenager ersetzte den kranken Stammtorhüter Tomas Vaclik und stand erstmals in der Super League im Tor.

Für den FC St. Gallen ist das Zwischenhoch mit drei Spielen und fünf Punkten fürs Erste beendet. Die Ostschweizer kassierten die zweite Heimniederlage in diesem Frühjahr. Mit dem 0:3 war der FCSG am Ende sogar noch gut bedient.

Basel dagegen bastelt weiter an seinen Rekordwerten. Nach 26 Runde hat der Meister schon 69 Punkte geholt - 20 mehr als die Young Boys, die am Sonntag den Tabellenletzten Vaduz empfangen.

St. Gallen - Basel 0:3 (0:2)

18'509 Zuschauer (Saisonrekord). - SR Stefanski (POL). - Tore: 7. Akanji (Freistoss Zuffi) 0:1. 20. Janko (Steffen) 0:2. 55. Akanji (Suchy) 0:3.

St. Gallen: Lopar; Hefti, Haggui, Angha (46. Gaudino); Gelmi; Aratore (37. Gouaida), Toko, Barnetta, Wittwer; Aleksic (61. Salihovic), Tafer.

Basel: Nikolic; Lang, Suchy, Akanji, Riveros; Zuffi, Xhaka; Elyounoussi, Delgado (74. Fransson), Steffen (67. Callà); Janko (82. Sporar).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Cueto (verletzt), Ajeti und Babic (beide gesperrt), Basel ohne Bua, Balanta, Traoré (alle verletzt), Serey Die und Vaclik (beide krank). Super-League-Debüt von Djordje Nikolic (19). 90. Tor von Sporar wegen Offsides aberkannt. Verwarnungen: 28. Steffen (im nächsten Spiel gesperrt). 41. Riveros. 59. Barnetta (im nächsten Spiel gesperrt). 72. Zuffi (alle wegen Fouls).

Weiteres Resultat vom Samstag: Sion - Thun 2:1 (0:0).

Rangliste: 1. Basel 26/69 (68:20). 2. Young Boys 25/49 (56:35). 3. Sion 26/42 (48:40). 4. Luzern 25/37 (48:44). 5. St. Gallen 26/31 (30:39). 6. Lugano 25/28 (32:48). 7. Thun 26/27 (39:49). 8. Lausanne-Sport 25/23 (40:47). 9. Grasshoppers 25/23 (30:44). 10. Vaduz 25/22 (31:56).