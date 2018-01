Marc Bischofberger Dritter in Nakiska

Profiteur vom Crash in der Endausmarchung der Olympia-Hauptprobe war der ungeschoren davongekommene Deutsche Paul Eckert, der seinen ersten Weltcup-Sieg feierte. Zweiter wurde der Österreicher Christoph Wahrstötter.

Trotz des unfreiwilligen Abgangs konnte Bischofberger, der davor in drei Rennen in Nakiska noch nie die Viertelfinals überstanden hatte, seine Führung in der Gesamtwertung durch den vierten Podestplatz der Saison ausbauen.

Die übrigen Schweizer scheiterten spätestens im Viertelfinal. Bei den Frauen schieden Fanny Smith und Sanna Lüdi in der ersten K.o.-Runde aus.