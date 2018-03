Marcel Hirscher auch im Slalom weit voraus

Tags zuvor hatte Hirscher die Konkurrenz im Riesenslalom deklassiert, und genauso unwiderstehlich präsentierte er sich auch im ersten Durchgang des Slaloms. In dieser Disziplin war der Salzburger an den Olympischen Spielen ausgeschieden, zum einzigen Mal in diesem Winter. Wenn Hirscher aber ins Ziel kommt, scheint er unantastbar. 82 Hundertstel nahm er dem Norweger Henrik Kristoffersen ab, der schwedische Olympiasieger André Myhrer folgt als Dritter mit 0,99 Sekunden Rückstand.

Eine gute Leistung gelang dem Walliser Loïc Meillard, der zuletzt in den Weltcup-Slaloms dreimal in Serie ausgefallen war. Mit Startnummer 23 setzte er sich in den 6. Zwischenrang. Dies ist exakt seine Bestmarke. 1,67 Sekunden verlor er auf Hirscher, 68 Hundertstel fehlen ihm zu Myhrer.

Der Walliser Olympia-Zweite Ramon Zenhäusern liegt auf Platz 10 des Zwischenklassements. Das Podium dürfte diesmal ausser Reichweite sein, wenn die Top 3 ins Ziel kommen. Genau eine Sekunde verlor Zenhäusern auf den drittplatzierten Myhrer.

Überraschend stark fuhr der Waadtländer Marc Rochat, der sich mit Nummer 33 auf Platz 13 setzte. Der Berner Luca Aerni, seit Anfang Januar im Slalom nie mehr in den Top 10 klassiert, nimmt den zweiten Durchgang als 15. in Angriff. Daniel Yule geriet früh in Rücklage und schied aus.