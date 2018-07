Der 33-Jährige, der bei den Wallisern noch einen Vertrag bis 2019 besessen hätte, bewies in den vergangenen Jahren eindrücklich, über welche Skorerqualitäten er verfügt. In 333 Spielen in der höchsten Liga für die Young Boys, Thun, Luzern und Sion schoss er 103 Tore. Dazu kommen 44 Assists. In der vergangenen Saison war Schneuwly in der Super League sieben Mal erfolgreich.

Mit diesem Transfer unterstreichen die Aarauer die Ambitionen, nach dem Abstieg 2015 wieder zur Beletage gehören zu wollen.