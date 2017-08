Maria Scharapowa stärker als Simona Halep

Viktorija Golubic scheitert in der 1. Runde

Viktorija Golubic, die einzige Schweizerin im Einzel-Tableau, scheitert beim US Open in der 1. Runde. Die Zürcherin unterliegt der Ungarin Timea Babos in drei Sätzen 5:7, 7:5, 5:7.