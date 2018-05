Matej Mohoric holt sich den Tagessieg

Mohoric entschied das mit 244 km längste Teilstück im aktuellen Giro für sich. Ein erstes Feld mit dem britischen Leader Simon Yates folgte mit gut einer halben Minute Rückstand.

Verlierer des Tages war der ursprüngliche Gesamt-Zweite Esteban Chaves aus Kolumbien, der Teamkollege von Yates. Chaves fiel schon am ersten Berg des Tages zurück, verlor letztlich weit über 10 Minuten und wird in der Gesamtwertung keine Rolle mehr spielen können. In der Gesamtwertung liegt nun Yates gut 40 Sekunden vor dem Niederländer Tom Dumoulin.