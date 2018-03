Max Heinzer triumphiert in Budapest

Nach den Rängen 11 (Heidenheim) und 17 (Vancouver) war Heinzer bei seinem dritten Weltcup-Einzelwettkampf in diesem Jahr nicht zu stoppen. Auf dem Weg in den Final bezwang der 30-Jährige in der Runde der letzten acht zunächst den Esten Nikolai Novosjolow (15:12) und schliesslich im Halbfinal den Russen Sergej Chodos (15:10).

In der ungarischen Hauptstadt stand Heinzer erstmals als Vater auf der obersten Stufe eines Weltcup-Podests. Seinen zuvor letzten Sieg im Degen-Weltcup hatte er vor rund 13 Monaten in Vancouver errungen.