Mchitarjan erzielt Auswärts-Tor für ManU

Henrich Mchitarjan brachte Manchester United nach 35 Minuten mit dem 1:0 auf Kurs. In der 53. Minute führte der erste nennenswerte Vorstoss Rostows zum 1:1. Alexander Bucharow nutzte einen perfekt getimten langen Ball zum Ausgleich. Bis auf die Szene zum Gegentreffer blieb der englische Rekordmeister in seinem 335. Europacup-Spiel ungefährdet. Flüssige Kombinationen brachte aber auch er auf dem äusserst schwierigen Geläuf, über das sich José Mourinho im Vorfeld beschwert hatte, kaum zustande.

René Weiler machte mit seinem Team RSC Anderlecht auf Zypern einen grossen Schritt Richtung Viertelfinals. Die vom Schweizer gecoachten Belgier nehmen das Rückspiel gegen APOEL Nikosia mit einem 1:0-Polster in Angriff. Der Rumäne Nicolae Stanciu erzielte das einzige Tor nach einer halben Stunde. Im Sechzehntelfinal hatte sich Anderlecht gegen Zenit St. Petersburg in extremis mit dem Treffer zum 1:3 in der 90. Minute des Rückspiels das Weiterkommen gesichert.

Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt.

Europa League. Achtelfinal-Telegramme:

FC Kopenhagen - Ajax Amsterdam 2:1 (1:1). - Tore: 1. Falk 1:0. 32. Dolberg 1:1. 60. Cornelius 2:1.

APOEL Nikosia - Anderlecht 0:1 (0:1). - Tor: 29. Stanciu 0:1.

Rostow - Manchester United 1:1 (0:1). - Tore: 35. Mchitarjan 0:1. 53. Bucharow 1:1.