Mehmedi trifft, verliert aber gegen seinen Ex-Klub

Schalke 04 (1:0 gegen Hertha Berlin), Eintracht Frankfurt (1:0 gegen Hannover) und Leverkusen (2:1 in Wolfsburg) wurden ihrer Favoritenrolle am Samstagnachmittag gerecht und kamen zu den budgetierten drei Punkten. Beim Leader Bayern München, der erst am Sonntag in Freiburg spielt, bricht deswegen nicht der Angstschweiss aus. Er hat 17 Punkte Reserve auf Schalke 04. Dortmund, das heute am frühen Abend in Leipzig antritt, muss hingegen gewinnen, um wieder auf Position 2 vorzustossen.

Leverkusen musste sich zum Sieg zittern, obwohl es Wolfsburg krass überlegen war. Zunächst schafften es die Leverkusener nicht nach dem 1:0 nach einer halben Stunde einen zweiten Treffer nachzulegen. Und als es dann nach einer herrlichen Aktion von Julian Brandt gelang, antwortete Admir Mehmedi unmittelbar. Der Schweizer Internationale erzielte gegen seinen Ex-Klub in der 79. Minute seinen ersten Treffer als Wolfsburger. Aus rund 20 Metern profitierte Mehmedi von einer schlechten Abwehr von Goalie Bernd Leno.

Bei Schalke durfte Breel Embolo nach den guten Leistungen in den letzten Runden wieder von Beginn weg spielen. Es war allerdings sein Sturmpartner, Marko Pjaca, der den goldenen Treffer gegen die Berliner mit Fabian Lustenberger schoss und nicht nur den Sieg sicherte, sondern auch eine stolze Serie seiner Mannschaft weiterführte: Schalke hat seit 22 Partien immer getroffen, was letztmals 1984 gelang.

Hoffenheim kam zum ersten Auswärtssieg seit Anfang November. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann setzte sich in Augsburg mit 2:0 durch. Den ersten Treffer der Hoffenheimer, die wie seit einigen Wochen immer ohne Steven Zuber in der Startformation antraten, schoss Andrej Kramaric. Dieser ist der Torgarant seines Teams: Der Kroate hat in den letzten fünf Partien immer getroffen.

An Toren mangelt es dem Hamburger SV. In 25 Runden erzielten die Norddeutschen gerademal 18 Treffer. Am Samstag kam gegen Mainz keiner hinzu. Sie machten nichts Zählbares aus ihrer Überlegenheit, obwohl exzellente Chancen vorhanden waren. Die beste vergab Filip Kostic in der 62. Minute, als er mit einem Penalty an Goalie Florian Müller scheiterte. Dieser zeigte in seinem Bundesliga-Debüt eine überragende Leistung. Mainz bleibt auf dem Relegationsplatz sieben Punkte vor dem HSV.