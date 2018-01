Kremlchef Wladimir Putin hat den russischen Sportlern bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea Glück gewünscht und ihnen geraten, den Doping-Skandal zu ignorieren. "Sie müssen sich auf das Ergebnis und den Sieg konzentrieren", sagte Putin am Mittwoch. "Alles, was rund um den Sport und rund um unsere Sportler passiert, soll Sie nicht ablenken", sagte der Präsident in seiner Residenz am Stadtrand von Moskau.