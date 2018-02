Michelle Gisin Dritte in der Kombi-Abfahrt

77 Hundertstel verlor Michelle Gisin auf die Bestzeit der Amerikanerin Lindsey Vonn, die in der Abfahrt tags zuvor den anvisierten Sieg verpasst hatte und sich in der Kombination zu rehabilitieren versucht. Gisin, im Vorwinter WM-Zweite in der Kombination, müsste im Slalom fähig sein, den Rückstand auf Vonn gutzumachen.

Favoritin auf Gold ist aber Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin, die nach Gold im Riesenslalom im Slalom ohne Medaille geblieben war, verlor allerdings knapp zwei Sekunden auf die Bestzeit von Lindsey Vonn. Noch mehr Zeit büsste Wendy Holdener ein. Die Schwyzerin, die Weltmeisterin in der Kombination, liegt nach der Abfahrt 2,74 Sekunden hinter Vonn zurück. Das ist eine recht grosse Hypothek. Aber selbstverständlich ist auch sie noch längst nicht aus dem Rennen.

Denise Feierabend, die dritte Schweizer Starterin, handelte sich dagegen in der Abfahrt zu viel Rückstand ein, um für einen Spitzenrang noch in Frage zu kommen. 3,67 Sekunden büsste sie ein. Die leicht angeschlagene Lara Gut hatte schon tags zuvor ihren Verzicht bekanntgegeben.