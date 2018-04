Minnesota Wild in den Playoffs

Zach Parise war Doppeltorschütze und punktete bereits im siebten Spiel in Serie. Goalie Devan Dubnyk veredelte sein 400. NHL-Spiel mit 22 Paraden zum Shutout. Niederreiter erhielt gut 16 Minuten Eiszeit.

Wermutstropfen für Minnesota ist indes das vorzeitige Saisonende von Abwehrchef Ryan Suter (33) mit einem Knöchelbruch, den er bereits am Samstag in Dallas erlitt. Suter ist mit 26:46 Minuten pro Spiel der am zweitmeisten eingesetzte NHL-Verteidiger und erzielte 51 Skorerpunkte (6 Tore) in der laufenden Saison. Carson Soucy (23) kam bei Minnesota deshalb in der Nacht auf Montag zu seinem NHL-Debüt.

Minnesota erreichte die Playoffs am Montag Schweizer Zeit, weil sich die Los Angeles Kings vor eigenem Publikum gegen Colorado Avalanche mit 3:1 durchsetzten. Sven Andrighetto realisierte für Colorado den 22. Skorerpunkt in der laufenden Saison (8 Tore). Der Dübendorfer bereitete im Mitteldrittel in Überzahl den Anschlusstreffer zum 1:2 von Alexander Kerfoot vor. Dennoch verliess der Dübendorfer am Ende das Eis mit einer Minus-1-Bilanz.

Die Florida Panthers mit Denis Malgin besiegten daheim die Carolina Hurricanes mit 3:2. Malgin bereitete den 1:1-Ausgleich von Weegar MacKenzie im Startdrittel vor. Malgin hält nach 50 Saisonspielen bei 21 Skorerpunkten. Alexander Petrovic erzielte im Schlussdrittel das Siegtor.

Die Panthers beendeten eine Negativserie von drei Niederlagen und näherten sich bis auf fünf Punkte zu den New Jersey Devils im Kampf ein Playoff-Ticket. Die Panthers bestreiten drei ihrer letzten vier Spiele der Regular Season vor eigenem Publikum.