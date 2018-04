Mirco Müller zur Nati, Nico Hischier fraglich

Mit den Worten "Willkommen im Team" bestätigte Swiss Ice Hockey einen entsprechenden Tweet der New Jersey Devils. Der 23-jährige Müller wird erstmals für die Schweiz auflaufen und wie Niederreiter am Montag zur Mannschaft stossen.

Ob New Jersey auch Müllers Teamkollegen Nico Hischier an die WM lässt, bleibt offen. Der in der NHL obligatorische Austrittscheck bei den Klubs ergab beim 19-jährigen Walliser offenbar kein eindeutiges Ergebnis. Im Verlauf der Woche stünden bei Hischier noch zusätzliche medizinische Abklärungen an, schrieben nordamerikanische Medien.

"Ich würde es lieben, für die Schweiz zu spielen", zeigte sich Hischier gegenüber denselben Quellen grundsätzlich gewillt, seine Saison mit der ersten WM zu verlängern.