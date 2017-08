Mönchengladbach schlägt den 1. FC Köln zum Saisonstart

Im 47. Bundesliga-Spiel war es das erste Tor von Nico Elvedi. Der Schweizer Internationale spurtete kurz nach der Pause bei einem Konter bis in den gegnerischen Strafraum mit und schob am hinteren Pfosten die flache Hereingabe von Ibrahima Traoré zum 1:0 ein.

Neben Elvedi standen auch Torhüter Yann Sommer und der neu verpflichtete Mittelfeldspieler Denis Zakaria in der Startformation von Mönchengladbach. Der Romand Zakaria, für rund 12 Millionen Euro von den Young Boys gekommen, zeigte dabei im zentralen Mittelfeld an der Seite von Weltmeister Christoph Kramer ein sehr starkes Debüt in der Bundesliga. Sommer musste sich kaum auszeichnen. Der 1. FC Köln brachte im gesamten Spiel nur zwei Schüsse auf sein Tor.

Das Freiburger Überraschungsteam der letzten Saison tut sich zumindest vorerst mit der Bestätigung schwer. In der Europa League scheiterte die Mannschaft von Trainer Christian Streich schon in der 3. Runde am slowenischen Aussenseiter Domzale. Nun gab man im ersten Heimspiel der Bundesliga bei der Nullnummer gegen Eintracht Frankfurt Punkte ab. Enttäuschend war dabei nicht nur das Resultat sondern auch die Leistung.

Cupfinalist Eintracht Frankfurt konnte mit dem Punkt noch eher leben. Die Mannschaft war die schlechteste der letzten Rückrunde und muss sich nun erst noch finden. In Freiburg spielten neben dem von Rennes neu verpflichteten Schweizer Mittelfeldspieler Gelson Fernandes auch noch fünf weitere Neuzugänge von Beginn weg. Auch der später eingewechselte Kevin-Prince Boateng (von Las Palmas) konnte in der Schlussphase wenig bewegen.

Cup-Schlager Leipzig - Bayern

In der zweiten Runde des deutschen Cups kommt es zum Schlager zwischen RB Leipzig, dem Zweiten der letzten Bundesliga-Saison, und Meister Bayern München. Dies ergab die am Sonntag in Dortmund vorgenommene Auslosung. Im vergangenen Mai hatte Bayern in der zweitletzten Bundesliga-Runde in Leipzig nach einem 2:4-Rückstand noch mit 5:4 die Oberhand behalten.

Titelverteidiger Borussia Dortmund reist am 24. oder 25. Oktober zum Drittligisten 1. FC Magdeburg, der einzige verbliebene Viertligist Schweinfurt empfängt den diesjährigen Finalisten Eintracht Frankfurt.

Telegramm/Rangliste:

Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:0. - 24'000 Zuschauer. - Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes (verwarnt).

Borussia Mönchengladbach - Köln 1:0 (0:0). - 54'018 Zuschauer. - Tor: 49. Elvedi 1:0. - Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 1/3 (3:0). 2. Bayern München 1/3 (3:1). 3. Hertha Berlin 1/3 (2:0). 3. Schalke 04 1/3 (2:0). 5. Hannover 96 1/3 (1:0). 6. Borussia Mönchengladbach 1/3 (1:0). 6. Hamburger SV 1/3 (1:0). 6. Hoffenheim 1/3 (1:0). 9. Eintracht Frankfurt 1/1 (0:0). 9. SC Freiburg 1/1 (0:0). 11. 1. FC Köln 1/0 (0:1). 11. Augsburg 1/0 (0:1). 11. Mainz 05 1/0 (0:1). 11. Werder Bremen 1/0 (0:1). 15. Bayer Leverkusen 1/0 (1:3). 16. RB Leipzig 1/0 (0:2). 16. VfB Stuttgart 1/0 (0:2). 18. Wolfsburg 1/0 (0:3).