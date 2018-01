Murray muss Comeback verschieben

Seinen letzten Ernstkampf hat Murray vor einem halben Jahr in Wimbledon bestritten, als er im Viertelfinal an Sam Querrey gescheitert war. Seither hat der 30-jährige Schotte lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten.

Im November trat er in Glasgow in einem Show-Match gegen Roger Federer an. Vergangene Woche legte er auf dem Weg nach Australien einen Zwischenstopp in Abu Dhabi ein, konnte beim Show-Event in den Vereinigten Emiraten seinen Trainingsrückstand jedoch nicht kaschieren. Die auf ein Satzgewinn angesetzte Partie gegen den Spanier Roberto Bautista-Agut verlor Murray klar mit 2:6.

Mittlerweile ist die frühere Weltnummer 1 im Ranking auf Position 16 zurückgefallen.