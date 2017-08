"Ich kann in Cincinnati nicht spielen, während ich mich erhole", gab der Schotte bekannt. Er hat seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon wegen Hüftproblemen nicht mehr gespielt.

Damit ist auch klar, dass Murray seinen Platz an der Spitze des ATP-Rankings spätestens am 21. August verliert. Er wird bereits diese Woche abgelöst, wenn Rafael Nadal in Montreal mindestens die Halbfinals erreicht. Je nach Resultaten in Kanada hat nächste Woche auch Roger Federer eine Chance, die Nummer 1 zu werden.