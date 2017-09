Negativrekord beim 1. FC Köln

Die Kölner mussten nach dem 1:3 gegen den HSV im Duell mit der Eintracht auch im zweiten Heimspiel als Verlierer vom Platz. Noch nie zuvor in der Vereinsgeschichte hatte Köln vor heimischem Publikum die ersten beiden Heimspiele der Saison verloren. Der Frust über den Negativrekord dürfte durch die Tatsache verstärkt werden, dass dem entscheidende Tor in der 22. Minute durch Sébastien Haller ein zumindest streitbarer Penaltypfiff zu Grunde lag.

Dass Köln gegen die Eintracht, bei der Gelson Fernandes im Mittelfeld durchspielte, nach dem frühen Gegentreffer über weite Strecken die stärkere Mannschaft war, wurde nicht belohnt. Trotz beherztem Auftreten bleibt Köln mit null Punkten das Schlusslicht der Bundesliga.

Kölns Erinnerungen an Anthony Modeste

Die Hauptursache für die Misere, in der sich Köln derzeit befindet, liegt aber nicht in umstrittenen Schiedsrichter-Entscheiden. Nach 27 Minuten erhielt der Kölner Anhang im "Rheinenergie-Stadion" einmal mehr Anschauungsunterricht, wieso ihr FC in der Bundesliga derzeit nicht auf Touren kommt. Jhon Cordoba hatte den im Strafraum freiliegenden Ball Liegen auf seinen Mitspieler Simon Zoller durchgesteckt, dieser traf aus aussichtsreichster Position aber anstelle des Tores nur den Kopf von Frankfurt-Verteidiger Makoto Hasebe.

Es sind Momente wie diese, in denen sie sich in Köln - trotz seines unschönen Abgangs nach China - Anthony Modeste zurückwünschen. Während Modeste für die Kölner vergangene Saison nach fünf Runden alleine vier Tore geschossen hatte, wartet das Team von Peter Stöger in der laufenden Spielzeit nun schon seit 273 Minuten auf das zweite Saisontor.

Telegramme und Rangliste:

Köln - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1). - 49'000 Zuschauer. - Tor: 22. Haller (Foulpenalty) 0:1. - Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes.

Rangliste: 1. Bayern München 5/12 (12:3). 2. Borussia Dortmund 4/10 (10:0). 3. Hannover 96 4/10 (5:1). 4. Augsburg 5/10 (8:4). 5. Schalke 04 5/9 (7:6). 6. Hoffenheim 4/8 (6:3). 7. Borussia Mönchengladbach 5/8 (7:5). 8. RB Leipzig 5/7 (8:6). 9. Eintracht Frankfurt 5/7 (3:3). 10. Hamburger SV 4/6 (4:5). 11. VfB Stuttgart 5/6 (3:7). 12. Hertha Berlin 4/5 (4:4). 13. Wolfsburg 5/5 (3:6). 14. Bayer Leverkusen 4/4 (8:8). 15. Mainz 05 4/3 (3:7). 16. SC Freiburg 4/2 (1:8). 17. Werder Bremen 5/2 (3:7). 18. 1. FC Köln 5/0 (1:13).