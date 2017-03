Neureuther fordert Marcel Hirscher

Marcel Hirscher hat in St. Moritz Gold im Riesenslalom gewonnen, und auch in der Weltcup-Wertung dieser Disziplin stand er schon vor dem abschliessenden Rennen im US-Bundesstaat Colorado als Gewinner fest. Doch auf dem extrem direkt und schnell gesetzten Parcours des ersten Laufes fand sich einer, der schneller als der Favorit zu Tal fuhr: Felix Neureuther. Der Deutsche liegt erst zum dritten Mal in einem Weltcup-Riesenslalom nach dem ersten Lauf vorne, wenn auch nur mit dem kleinstmöglichen Vorsprung überhaupt.

In Lauerstellung schoben sich zwei Franzosen. Alexis Pinturault, wie Hirscher im Riesenslalom dreifacher Saisonsieger, liegt als Dritter nur 0,23 Sekunden zurück, sein Landsmann Mathieu Faivre folgt als Vierter mit 0,36 Sekunden Rückstand.

Justin Murisier war als Zehnter der beste der vier gestarteten Schweizer. Der Walliser verlor 1,15 Sekunden auf die Bestzeit von Neureuther. Er ist aber der einzige von Swiss-Ski, der noch auf eine Spitzenplatzierung hoffen darf. Junioren-Weltmeister Loïc Meillard und Carlo Janka liegen auf den Plätzen 22 und 26. Gino Caviezel schied aus, mit der siebtbesten Zwischenzeit.