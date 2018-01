Nevin Galmarini gewinnt in Bansko

Am Freitag, im ersten Wettkampf von Bansko, hatte Galmarini das entscheidende Rennen gegen den kanadischen Altmeister Jasey Jay Anderson noch verloren. Diesmal blieb der 31-jährige Bündner in der Endausmarchung siegreich.

Galmarini wird als Topfavorit an die Olympischen Spiele von Pyeongchang anreisen. In den bisherigen acht Parallel-Riesenslaloms der Saison hatte er einen nur Ausreisser nach unten (10. Rang in Rogla). Ansonsten stand er stets in den Top 5, sechsmal davon in den Halbfinals und fünfmal auf dem Podest.

Die übrigen Schweizer, sowohl im Männer- wie im Frauenrennen, schieden im Achtelfinal aus.