Nevin Galmarini verpasst WM-Bronze um 2 Hundertstel

Der Bündner kam im kleinen Final nach einem leichten Verschneider am letzten Tor noch in Schieflage und vergab so seinen Vorsprung gegenüber Andrej Sobolew. Der Russe hatte sich durch einen Fehler im Mittelteil in Rückstand gebracht, kämpfte sich aber wieder heran.

Galmarini, der Olympia-Zweite von Sotschi im Parallel-Riesenslalom, war bereits in den Halbfinals am Österreicher Andreas Prommegger bloss um acht Hundertstel gescheitert. Der Schweizer hatte auf der schnelleren roten Piste in Führung gelegen, ehe ihn eine leichte Unsicherheit aus dem Rhythmus warf.

Prommegger wurde danach Weltmeister. Auch bei den Frauen ging der Titel mit Daniela Ulbing an Österreich.