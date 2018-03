New Jersey Devils beenden Niederlagenserie

Beim 6:4-Heimsieg führten die Devils nach dem ersten Drittel bereits 4:0. Nach dem zweiten Abschnitt hiess es 6:2, ehe die Kanadier gegen Schluss des Spiels auf zwei Tore herankamen.

In der Eastern Conference nimmt New Jersey 15 Spiele vor dem Ende der Regular Season den ersten von zwei Wildcard-Plätzen ein. Die Reserve auf die Florida Panthers, die erste unter dem Strich liegende Mannschaft, beträgt fünf Punkte.

Nico Hischier persönlich konnte in den letzten fünf Spielen keinen Skorerpunkt beitragen. Mitte Dezember hatte der junge Walliser in sechs Partien am Stück nicht gepunktet.

Nino Niederreiter dagegen erzielte sein 16. Saisontor für Minnesota Wild. Beim 6:2-Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes traf der Bündner kurz nach Beginn des zweiten Drittels zum 2:0.

Weiter ohne den leicht verletzten Roman Josi spielend, fuhren die Nashville Predators mit einem 2:0 bei den Dallas Stars ihren neunten Sieg in Folge ein - womit sie einen Klubrekord aufstellten. In der Western Conference führt Nashville mit sechs und mehr Punkten Vorsprung die Tabelle an.