Niederlage in der Verlängerung trotz Tor von Meier

Nachdem die Haie aus San Jose das zweite Spiel in der zweiten Overtime gewonnen hatten, behielt diesmal das Team aus Las Vegas das glücklichere Ende für sich. Nach 8:17 Minuten traf der Schwede William Karlsson zum 4:3 für den überraschenden Liganeuling.

Die Partie war zuvor mehrere gekippt. Nachdem der 21-jährige Appenzeller Timo Meier San Jose in der 27. Minute mit seinem zweiten Playoff-Treffer in Führung gebracht hatte, schossen die Golden Knights noch im Mitteldrittel drei Tore in weniger als fünf Minuten. Die Verlängerung erzwang dann Tomas Hertl 1:57 Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit. Auch an diesem Tor war Meier mit seiner Präsenz vor dem Tor beteiligt.

Am Ende war der Effort aber vergebens. Vegas führt nun in der Best-of-Seven-Serie wieder mit 2:1 Siegen. Der Zuger Verteidiger Luca Sbisa kam erneut nicht zum Einsatz.

In der zweiten Partie der Serie gegen die Boston Bruins gelang den Tampa Bay Lightning durch einen 4:2-Sieg der Ausgleich.