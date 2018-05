Noch nie zuvor spielte die Schweiz mit sechs NHL-Spielern

Nebst Timo Meier (San Jose), der am Mittwoch gegen Weissrussland (5:2) erfolgreich debütierte, und den anderen Stammspielern Mirco Müller (New Jersey), Nino Niederreiter (Minnesota) und Sven Andrighetto (Colorado) kamen in diesem Winter auch Reto Berra (5 Spiele für Anaheim) und Dean Kukan (11 für Columbus) in der NHL zum Einsatz.

Scheiden die Nashville Predators in der Nacht auf Freitag aus den Playoffs aus, könnte sich die Anzahl im Verlauf des Turniers von Kopenhagen noch um zwei NHL-Akteure erhöhen (zwei aus dem Trio Roman Josi/Yannick Weber/Kevin Fiala).

2006 in Riga reisten mit Mark Streit und Timo Helbling erstmals Schweizer Feldspieler mit Erfahrung in NHL-Spielen an eine WM. Seither verstärkten fast jedes Jahr in Übersee tätige Profis die Schweizer Auswahlen.

Vor 2006 hatte die Schweiz aus der NHL nur auf Torhüter zählen dürfen. Ganz ohne NHL-Profis auskommen musste die Schweizer Mannschaft seither lediglich 2010 noch einmal, ohne Feldspieler nur noch 2008.

Den bisherigen Rekord hatte die Schweiz 2014 und 2016 mit jeweils fünf NHL-Spielern aufgestellt. In den letzten Jahren nahm die Anzahl der Profis aus der besten Liga tendenziell zu. Die Ausnahme in der jüngsten Vergangenheit bildete die WM vor einem Jahr in Paris, als lediglich Denis Malgin dem Schweizer Team zur Verfügung stand.

In der Statistik nicht berücksichtigt sind die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi, wo die Schweiz gleich mit acht NHL-Profis antrat - und trotzdem in den Achtelfinals scheiterte.

Schweizer NHL-Spieler an Weltmeisterschaften seit 2006

2006 in Riga (3): David Aebischer, Mark Streit, Timo Helbling*. - 2007 in Moskau (2): David Aebischer, Mark Streit. - 2008 in Québec (2): Martin Gerber, Jonas Hiller. - 2009 in Bern (3): Martin Gerber, Mark Streit, Yannick Weber*. - 2010 in Mannheim (0): keine. - 2011 in Kosice (1): Luca Sbisa. - 2012 in Helsinki (4): Roman Josi, Luca Sbisa, Mark Streit, Nino Niederreiter.

2013 in Stockholm (2): Roman Josi, Raphael Diaz. - 2014 in Minsk (5): Reto Berra, Roman Josi, Yannick Weber, Damien Brunner, Simon Moser*. - 2015 in Prag (4): Reto Berra, Roman Josi, Mark Streit, Kevin Fiala*. - 2016 in Moskau (5): Reto Berra, Yannick Weber, Sven Andrighetto, Nino Niederreiter, Raphael Diaz*. - 2017 in Paris (1): Denis Malgin. - 2018 in Kopenhagen (6): Reto Berra, Mirco Müller, Sven Andrighetto, Timo Meier, Nino Niederreiter, Dean Kukan*.

* = nicht NHL-Stammspieler (nur Feldspieler).