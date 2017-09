ÖFB trennt sich von Marcel Koller

Der Weg von Koller als Nationaltrainer von Österreich war wie eine Bergtour. Als der Zürcher die Austria-Auswahl vor sechs Jahren übernahm, war sie im FIFA-Ranking auf Platz 72 positioniert. Innerhalb von vier Jahren führte Koller die Österreicher in die Top Ten und an die EM-Endrunde 2016. Seit dem vorletzten Sommer geht es aber wieder abwärts: Gruppenletzter an der EM, Verpassen der WM-Endrunde 2018 und Rückfall im Ranking auf Platz 57.