Olympiasieger Kiprop positiv getestet

Der 28-jährige Kiprop nimmt die Vorwürfe zur Kenntnis und weist jede Schuld von sich. Den grössten Erfolg seiner Karriere errang Kiprop als Olympiasieger 2008 in Peking. Die Goldmedaille wurde ihm erst 2009 zugesprochen, nachdem der für Bahrain laufende Marokkaner Rashid Ramzi wegen eines EPO-Vergehens disqualifiziert worden war.

Kiprop erwidert die Anschuldigungen mit einem Hinweis auf sein Engagement im Kampf gegen das Doping in Kenia. "Ich möchte nicht all das zerstören, was ich seit meinem ersten internationalen Lauf 2007 aufgebaut habe", sagte Kiprop gegenüber der englischen Zeitung "The Guardian". Der Nachrichtenagentur AP sagte er, dass er erpresst worden sei und vermute, zu wenig Geld überwiesen zu haben.