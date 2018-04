PSG mit Kantersieg zum Titel

Fünf Spieltage vor Schluss beseitigte PSG die allerletzten Zweifel auf eindrückliche Weise. Nach drei Toren innert weniger als fünfeinhalb Minuten führte die Equipe von Unai Emery nach 20 Minuten bereits 3:0, nach 27 Minuten und dem zweiten Treffer des Argentiniers Giovani Lo Celso stand es 4:0. Der entthronte Titelverteidiger Monaco wusste nicht, wie ihm im Parc des Princes geschah.

Paris Saint-Germain rückte nach den vier Titeln zwischen 2013 und 2016 die Hierarchie in der Ligue 1 wieder zurecht. In der letzten Saison hatte PSG mit dem Achtelfinal-Out in der Champions League gegen Barcelona (1:6 nach 4:0 im Hinspiel) und der Ablösung durch Monaco gleich zwei herbe Rückschläge zu verarbeiten.

In dieser Saison waren die Pariser unter anderem dank der Neuzuzüge Dani Alves, Neymar und Kylian Mbappé zumindest national der Konkurrenz hoch überlegen. Durch den Kantersieg gegen Monaco knackten sie die 100-Tore-Marke, sie stellen die mit Abstand beste Defensive der Ligue 1 und vor allem gaben sie bei einem Torverhältnis von 68:11 in keinem der 17 bisherigen Heimspiele auch nur einen Punkt ab.

Der Meisterpokal, der am 19. Mai in Caen überreicht wird, ist die bereits dritte Trophäe der Saison. Davor hatte PSG den Supercup und den Ligacup (jeweils gegen Monaco) gewonnen, im Cup am Mittwoch ist die Halbfinal-Aufgabe auswärts gegen Caen lösbar.

Einzig die Champions League, deren Gewinn die Besitzer aus Katar seit 2011 krampfhaft und mit milliardenschweren Investitionen zu erwirken versuchen, fehlt im Palmarès. Heuer scheiterte Paris Saint-Germain in der ersten K.o.-Runde an Real Madrid.

Telegramm/Resultate:

Paris Saint-Germain - Monaco 7:1 (4:1). - 47'000 Zuschauer. - Tore: 14. Lo Celso 1:0. 16. Cavani 2:0. 20. Di Maria 3:0. 27. Lo Celso 4:0. 38. Rony Lopes 4:1. 58. Di Maria 5:1. 77. Falcao (Eigentor) 6:1. 87. Draxler 7:1. - Bemerkung: Monaco ohne Benaglio (verletzt).

Die weiteren Resultate vom Sonntag: Montpellier - Bordeaux 1:3. Troyes - Olympique Marseille 2:3.

Rangliste:

1. Paris Saint-Germain 33/87 (103:23). 2. Monaco 33/70 (78:41). 3. Lyon 33/66 (72:36). 4. Marseille 33/66 (67:40). 5. Rennes 33/47 (42:40). 6. Nice 33/47 (44:45). 7. Montpellier 33/46 (32:29). 8. Saint-Etienne 33/46 (38:45). 9. Nantes 33/45 (32:36). 10. Bordeaux 33/43 (39:43). 11. Guingamp 33/42 (38:48). 12. Dijon 33/42 (46:61). 13. Angers 33/37 (38:44). 14. Amiens 33/37 (29:37). 15. Caen 32/35 (23:42). 16. Strasbourg 33/34 (38:58). 17. Toulouse 32/30 (29:44). 18. Lille 33/29 (32:53). 19. Troyes 33/29 (27:49). 20. Metz 33/25 (31:64).