Patrick Fischer bietet Michael Fora auf

Fora war zuletzt als Captain mit Ambri-Piotta im Abstiegs-Playoff gegen Kloten beschäftigt. In dieser Saison nahm der 22-jährige Verteidiger mit der Schweiz am Karjala Cup und am Spengler Cup teil. Für die Olympischen Winterspiele in Südkorea wurde er von Patrick Fischer nicht berücksichtigt.

Zudem stossen wie vorgesehen Zugs Captain Raphael Diaz und der Davoser Stürmer Samuel Walser zum Team. Beide waren für die Länderspiele von letzter Woche in Tschechien noch geschont worden.

Die Spieler der beiden ausgeschiedenen Playoff-Halbfinalisten Bern und Biel werden erst nach den beiden Länderspielen am 13. April (in La Chaux-de-Fonds) und am 15. April (in Lausanne) gegen WM-Gegner Weissrussland zum Team stossen.