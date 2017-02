Patrizia Kummer und Julie Zogg auf dem Podest

Nach dem mühevollen Saisonauftakt läuft es den Schweizer Alpinfahrerinnen rechtzeitig auf die WM in der Sierra Nevada hin immer besser. Kummer realisierte nach den Rängen 1 und 2 in Bansko auf dem Olympia-Hang von Pyeongchang den dritten Podestplatz in Folge.

Wie vor einer Woche in Bulgarien unterlag die Walliserin im Final der Russin Alena Sawarsina, die in den Runden davor mit Ladina Jenny und Zogg die weiteren Schweizerinnen ausgeschaltet hatte. Kummer konnte im zweiten Lauf den Rückstand von 0,14 Sekunden nicht mehr aufholen. Zogg bezwang im Kampf um Rang 3 die Deutsche Ramona Theresia Hofmeister und sicherte sich die erste Top-3-Klassierung seit fast zwei Jahren.

Das gute Resultat rundeten Ladina Jenny (8.) respektive im Männerrennen Dario Caviezel mit seinem bereits vierten Vorstoss in die Top 8. Der 21-jährige Bündner unterlag im kleinen Final dem Italiener Aaron March und wurde Vierter.

Direkt hinter Caviezel, der aus Schweizer Sicht positivsten Überraschung des bisherigen Saisonverlaufs, reihte sich Nevin Galmarini ein. Der Qualifikationszweite holte nach einem verpatzten ersten Lauf in seinem Viertelfinal über eine Sekunde auf und scheiterte nur knapp am späteren österreichischen Finalisten Sebastian Kieslinger.