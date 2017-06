Peter Bosz wird Nachfolger von Thomas Tuchel

Peter Bosz unterschrieb in Dortmund einen Vertrag für zwei Saisons. Zuletzt wurde er mit Ajax Amsterdam hinter Erzrivale Feyenoord Rotterdam Zweiter in der niederländischen Meisterschaft und führte das junge Team in den Final der Europa League.

Für Bosz ist das Engagement bei Borussia Dortmund der zweite grosse Karriere-Sprung innerhalb von zwölf Monaten. Vor seiner Zeit bei Ajax trainierte er seinen Heimatverein Apeldoorn sowie De Graafschap, Almelo, Vitesse Arnhem und Maccabi Tel Aviv. Als Spieler absolvierte Bosz zwischen 1991 und 1995 acht Länderspiele für die Niederlande.

Der Niederländer war in Dortmund, wo der Schweizer Keeper Roman Bürki unter Vertrag steht, nicht der Wunschkandidat der ersten Stunde. Eher war er auf der Suche nach der Nachfolge von Tuchel ein Plan B oder C. Erst letzten Freitag scheiterten die Bemühungen um den Westschweizer Lucien Favre am Veto von dessen Präsidenten bei OGC Nice.

Bosz passt offenbar trotzdem exakt in das Anforderungsprofil der Borussia. Wie seine Vorbilder Johan Cruyff und Pep Guardiola bevorzugt er eine schnelle und offensive Spielweise. Zudem gilt er als Förderer von Talenten.