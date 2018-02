Podladtchikovs diffuses Bulletin

Der am vorletzten Sonntag bei den X-Games schwer gestürzte Olympiasieger wird innerhalb der nächsten 24 Stunden einem weiteren medizinischen Check unterzogen.

"Im Vergleich zur ersten Untersuchung geht es Iouri besser", erklärte Chef-Coach Pepe Regazzi an einer Medienorientierung in Yongpyong. Ziel sei es, möglichst schnell ein erstes Mal die Halfpipe im Bokwang Snow Park zu befahren. "Ob er mit dem Training beginnen kann, wird nach dem ärztlichen Check-up entschieden. Der Kopf bereitet ihm Probleme."

Angeschlagen ist mit David Hablützel auch ein zweiter Schweizer Freestyle-Snowboarder. Der beim Laax Open verunfallte Fünfte der letzten Winterspiele kommt in der Regeneration aber offenbar voran. Von einer konkreten Prognose sieht Regazzi aber auch in seinem Fall ab: "Step by Step, es bringt nichts, zu weit nach vorne zu schauen."