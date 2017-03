RTV 1879 Basel: Heimniederlage gegen St. Otmar St. Gallen

Der RTV zeigte vor allem in der ersten, äusserst torreichen Halbzeit speziell offensiv eine über weite Strecken sehr gute Leistung mit 18 Treffern. Die 19 Gegentore indes sind ein unmissverständlicher Beleg für einige Mängel in der Defensive. In der zweiten Halbzeit dann scheiterte der RTV zu oft am gegnerischen Torhüter Jonas Kindler, erzielte nur noch acht Treffer, hatte eine Portion zu wenig Selbstvertrauen und ging schliesslich als Verlierer vom Platz.

Somit misslang die Heimpremiere des neuen (alten) Trainers Silvio Wernle, aber die Mannschaft zeigte dennoch viele gute Ansätze. Der RTV verbleibt auf dem zweitletzten Platz, hat aber weiterhin intakte Chancen, den angestrebten drittletzten Rang (= direkter Ligaerhalt) in den acht noch verbleibenden Spielen doch noch zu erreichen.

Diesen Platz nimmt derzeit GC Amicitia Zürich an - mit sieben Punkten Vorsprung auf den RTV. Und die Zürcher sind am kommenden Samstag, 11. März 2017 (18:00 Uhr, Saalsporthalle Zürich) der nächste RTV-Gegner.