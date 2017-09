RTV-Sieg im Saison-Startspiel

Der RTV dominierte die Partie von Beginn weg und lag nie in Rückstand, konnte sich aber dennoch nie wirklich absetzen. So kam Biel in der 40. Minute wieder bis auf einen Treffer an den RTV heran (18:17), danach zogen aber die Basler innert fünf Minuten ohne all zu grosse Mühe wieder davon (21:17) und führten vier Minuten vor Schluss gar 28:22. Der Rest war dann Kosmetik.

Der Saisonauftakt ist gelungen, am Ende zählen die Punkte. Der RTV überzeugte als Kollektiv und einer kämpferischen Einstellung, verfügt aber gewiss noch über etliches Steigerungspotential. Nächster Meisterschafts-Fixpunkt bildet am Samstag, 16. September, das Heimspiel gegen den BSV Stans.

RTV 1879 Basel - HS Biel 29:25 (15:12)

Sporthalle Rankhof, Basel: 150 Zuschauer.

SR: Abalo/Maurer. - Torfolge: 1:0, 2:1, 2:2, 4:2, 6:4, 9:6 (18.), 11:8, 11:10 (22.), 13:10, 15:12; 17:13 (35.), 18:14 (37.), 18:17 (40.), 21:17 (45.), 22:18, 24:19, 26:21, 28:22 (56.), 28:25, 29:25. - Strafen: viermal 2 Minuten gegen den RTV 1879 Basel, dreimal 2 Minuten gegen HS Biel.

RTV 1879 Basel: Pazemeckas/Pfister; Hylkén (1), Berger (2), Goepfert (2), Stamenov (1), Ebi (4), Jurjevic (4), Attenhofer, Basler (4), Ahmetasevic, Gardent (1), Jurca (8/2), Steiner (2).

HS Biel: Heyder/C. Baillif (ab 23.); S. Baillif (1/1), Béguelin (1), Steiger (6), Von der Weid

(1), Rüeger (2), Meier (5), Ottiger (5), L'och (3), Heiniger, Schütz (1).

Bemerkungen: RTV 1879 Basel komplett, setzt Pfister und Attenhofer nicht ein. - 10. (4:3) Pažemeckas hält Penalty von S. Baillif. - Time-Outs: RTV 1879 Basel: 22. (11:10), 40. (18:17) und 58. (28:23). HS Biel: 48. (23:19) und 56. (28:22).

Spielplan Meisterschaft NLB

Sa 16.9. 18:00 Uhr

RTV - BSV (Stans Sporthalle Rankhof)

So 24.9. 14:30 Uhr

Basel SG Yellow/Pfadi Espoirs - RTV (Eulachhalle Winterthur)

Sa 30.9. 18:00 Uhr

RTV - HSG Siggenthal/Vom Stein Baden (Rankhof, Basel)

Sa 7.10. 17:00 Uhr

TV Birsfelden - RTV (Sporthalle Birsfelden)

Sa 14.10. 18:00 Uhr

RTV - KTV Altdorf (Sporthalle Rankhof)

Sa 4.11. 18:30 Uhr

HC Horgen - RTV (Waldegg, Horgen)