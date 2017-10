RTV strebt den 6. Sieg im 6. Spiel an

Nach dem überzeugenden, souveränen und klaren Sieg am vergangenen Samstag im Derby beim TV Birsfelden bestreiten die NLB-Handballer des RTV 1879 Basel am kommenden Samstag, 14. Oktober, ein weiteres Heimspiel. Gegner um 18:00 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel ist der aktuelle Tabellen-Zweitletzte KTV Altdorf. Mit dem angestrebten 6. Sieg im 6. Spiel möchte der RTV seinen Platz an der Tabellenspitze festigen und zementieren.